Sağanak yağış ve kar geliyor! Meteoroloji'den çok sayıda ile yeni uyarı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde yarından itibaren sağanak yağış ve kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Diğer yandan olası olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.
YAĞIŞLAR YOLDA
Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Tokat'ın kuzey ve doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Van çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
FIRTINA GELİYOR
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, 21 Şubat Salı günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
BATI KARADENİZ'DE KAR BEKLENİYOR
Batı Karadeniz'in yüksekleri için kar uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın sabah saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyinin 800 metre üzeri yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı görülecek.
Ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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