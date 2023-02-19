Eğitime kar engeli! Öğrenciler dikkat! Valilikten son dakika tatil açıklaması...

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 20 Şubat Pazartesi günü olmak üzere Artvin merkez ve Borçka Murgul, Şavşat, Yusufeli ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Öte yandan tatil olan ilçelerde engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.