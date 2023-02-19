19 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Eğitime kar engeli! Öğrenciler dikkat! Valilikten son dakika tatil açıklaması...

Eğitime kar engeli! Öğrenciler dikkat! Valilikten son dakika tatil açıklaması...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.02.2023 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023
ABONE OL
Eğitime kar engeli! Öğrenciler dikkat! Valilikten son dakika tatil açıklaması...

Meteoroloji'nin uyarıları ardından Artvin'de etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında valilikten yapılan açıklamada eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada "Artvin'de kar yağışı nedeniyle merkez, Borçka, Murgul, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi." ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarılarının ardından Artvin'de etkili olan yağış sonrası eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Artvin'de kar yağışı nedeniyle merkez, Borçka, Murgul, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 20 Şubat Pazartesi günü olmak üzere Artvin merkez ve Borçka Murgul, Şavşat, Yusufeli ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Öte yandan tatil olan ilçelerde engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA