Cemre düştü mü, ne zaman düşüyor? 1. 2. 3. cemre tarihleri | Bahar havası geldi! Türk mitolojisinde cemre düşmesi ne demek?
Cemre ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Şubat ayının son haftalarına gelirken vatandaşlar havaya, suya ve toprağa düşecek olan cemrenin tarihlerini ve detaylarını araştırmaya başladı. Atalarımızdan bizlere kalan cemre kültürüne dair bilinmeyenler merak konusu oldu. Peki cemre nedir, ne zaman düşüyor?
Cemre nedir, ne zaman düşüyor sorusu sıklıkla araştırılıyor. Baharın müjdecisi olan cemre düşmesinin ilki gerçekleşti. Her yıl Şubat ve Mart aylarında meydana gelen cemre düşmesi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki cemre nedir, ne zaman düşüyor? Türk mitolojisinde cemre düşmesi ne demek? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor.
Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.
Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.
CEMRE NEDİR?
"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.
Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışıdır. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir.
CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?
"Cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.
TÜRK MİTOLOJİSİNDE CEMRE NE ANLAMA GELİR?
Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir.
Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hali olduğu söylenebilir.
İlk cemre havaya ve yedişer gün arayla da suya ve toprağa düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.
Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası", uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir.
Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır. Celal Beydili'ne göre; bazı sözlüklerde gösterildiği gibi, Arap dilinden geldiğini söylemek doğru değildir.
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- Cemre düştü mü, ne zaman düşüyor? 1. 2. 3. cemre tarihleri | Bahar havası geldi! Türk mitolojisinde cemre düşmesi ne demek?
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