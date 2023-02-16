TÜGVA'dan deprem bölgesine destek: Sahada olanlar iyi bilir! Milletimizin yanındayız...
''Asrın felaketi'' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 11 ilde çok sayıda bina hasar gördü ve binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Bölgede başta AFAD ve Kızılay olmak üzere çok kurum arama kurtarma çalışmalarına katılırken STK'lar da bölgede aktif rol oynadı. TÜGVA da bu kurumlar arasında yer alırken Türkiye Gençlik Vakfı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Sahada olanlar iyi bilir. Milletimizin yanındayız.İsimsiz Kahramanlar" ifadeleri kullanıldı.
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında bölgede binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken çok sayıda binada da büyük yıkımlar yaşandı.
Deprem bölgesine başta AFAD ve Kızılay olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşa da yardım götürdü.
TÜGVA da bölgeye destek gönderen kurumlar arasında yer alırken Türkiye Gençlik Vakfı'nın sosyal medya hesabından bölgeye gönderilen yardımlara ilişkin bilgiler paylaşılırken "Sahada olanlar iyi bilir. Milletimizin yanındayız.İsimsiz Kahramanlar" ifadeleri kullanıldı.
Diğer yandan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci sosyal medya hesabından bölgeye yapılan yardımlara ilişkin de paylaşımda bulundu.
İşte İbrahim Beşinci'nin paylaşımları:
BİR OLDUK DİRİ OLDUK
Depremin ilk gününden itibaren, 71 il 360 ilçemizle depremzedelerimize yardım etmek için seferber olduk. 10 ilimiz için #TürkiyeTekYürek dedik ve bu milletin gençleri olarak elimizi taşın altına koyduk. Bir olduk, diri olduk; devletimizin, milletimizin yanında olduk. Gördük ki ülkece yalnız değiliz; sandığımızdan çok daha kalabalık, çok daha büyüğüz. Bugün bir, yarın yüz, diğer gün binleriz… Giderek artan, dalga dalga büyüyen kocaman yürekleriz.
MİLLET DEVLETİNİN YANINDA
Gördük ki "sahipsiz" hiç değiliz! Devletimiz; tüm gücü ve imkânlarıyla milletinin yanında, görevinin başında… Millet zaten devletinin yanında. Yani her şey tam da olması gerektiği gibi aslında. Bu süreçte birçok görüntüye şahit olduk: Cebinde kalan son parasını feda edeni de gördük, altındaki yatağını bağışlayanı da… Ailesini, evladını bırakıp deprem bölgesine koşanı da gördük; yıkılmış binaların arasında bir nefes peşinde koşanı da…
İSİMSİZ KAHRAMANLARIMIZA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM
Ama biz büyük tabloda en çok da "Birlik-Beraberlik" gördük! İşte bu iftihar tablosu büyük bir teşekkürü hak ediyor… Bu ülkenin bir evladı olmaktan gurur duyduğumuz şu günlerde Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun. AFAD, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarımız başta olmak üzere; ilk günden itibaren bölgede canını dişine takarak, büyük bir gayretle çalışan tüm "İsimsiz Kahramanlarımıza" şükranlarımı sunuyorum.
DEVLETİMİZİN VE MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ
Türkiye Gençlik Vakfı çatısı altında tüm çalışmalarımıza cân-ı gönülden destek veren gönüllü kardeşlerime ve bu süreçte bölgede bizlerle bizzat çalışarak, yardımlarına yakından şahit olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerime tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Devletimizin ve milletimizin yanındayız, sonuna kadar da olmaya devam edeceğiz.🇹🇷 Milletimizin başı sağolsun, Rabbim yaralılarımıza acil şifalar versin. Durmak yok, yaralarımızı hep beraber saracağız!
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