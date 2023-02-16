Deprem bölgesi beşik gibi! Malatya'da artçı deprem! AFAD ilk detayları duyurdu...
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından bölgede üst üste artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,7 büyüklüğünde artçı bir deprem daha yaşanırken AFAD depreme ilişkin detayları açıkladı. İşte detaylar...
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,7 büyüklüğünde artçı bir depremin daha meydana geldiği duyuruldu.
Saat 17.45'te yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
DEPREME İLİŞKİN DETAYLAR
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