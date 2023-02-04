Son dakika: Meteoroloji'den peş peşe hava durumu uyarısı! Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu ulaşıma kapandı | İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Son dakika haberleri... İstanbulluların da hasretle beklediği kar yağışı Doğu bölgelerinde etkisini hissettirmeye başladı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu ulaşıma kapandı. Meteoroloji'den de peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
İstanbul kar tahmini Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Bu hafta sonu yoğun kar yağışı beklenirken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklama ile kar yağışı için uyarılarda bulundu. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak, hangi gün? İstanbul kar yağışı kaç gün sürecek, okullar tatil olur mu? İşte konu hakkında detaylar...
VALİLİKTEN UYARI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklama ile kar yağışı için uyarılarda bulundu. Açıklamalar şöyle:
"Kıymetli Hemşehrilerim, 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da; Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir
Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım
Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz."
AKOM UYARDI!
AKOM'dan yapılan açıklamada, pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı beklendiği belirtildi.
Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'un, pazar günü sabah 08.00'den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. İBB AKOM verilerine göre; soğuk hava kuzeyli rüzgarların (Karayel, Yıldız) 60-80km/s hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile hâlihazırda 5-7°C'ler civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine -1, 3°C gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.
Pazar sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların kuzey ve yüksek kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Çekmeköy, Beykoz, Şile, Aydos ) kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.
Perşembe sabah saatlerinde kadar İstanbul üzerinde etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği, beraberinde buzlanma ve don olayları ile birlikte kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
Meteoroloji tahminlerine göre; İstanbul'da Pazar, Pazartesi ve Salı günü kar yağışı bekleniyor!
DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI
Öte yandan Doğu bölgelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu ulaşıma kapandı.
10 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Yetkililer, ulaşımda aksamalar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda dikkatli olunması çağrısı yaptı.
İşte Meteoroloji`nin haritasında yer verilen ve yoğun kar beklenen o iller:
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