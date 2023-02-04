99 yıl sonra gelen onur! "İstiklal Madalyası" babasının mezarına götürdü

Coşkun Ceylan da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında böyle bir madalyayı almaktan gurur duyduklarını belirterek, "Tarifi olmayan bir gurur. Bu madalyayı babamız, babamızdan sonra bizler; bizlerden sonra çocuklarımız, onlardan sonra da torunlar taşıyacak. Çok övünülecek bir durum. İmkanı olan arkadaşlara da tavsiyede bulunuyorum; varsa böyle bir şey araştırsınlar. Çünkü bu ülkenin kolay kurulmadığını madalyayı görünce anlıyorsunuz. Hakikaten tarif edilecek bir duygu değil çok büyük bir gurur. Torunlarına böyle bir gururu miras bıraktığı için teşekkür ediyorum dedeme. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.