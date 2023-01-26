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İstanbul’da TEM Otoyolu’nda dehşete düşüren görüntüler! Çekiçli kavga kamerada

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.01.2023 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023
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İstanbul’da TEM Otoyolu’nda dehşete düşüren görüntüler! Çekiçli kavga kamerada

İstanbul’da TEM Otoyolu'nda dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Minivan sürücüsüyle TIR şoförü arasında yol verme kavgası çıktı. Kavgada şiddeti arttıran minivan sürücüsü ile yanındaki kişi, TIR şoförüne çekiçle saldırdı. Yaşanan dehşet anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da yaşanan olay, dün saat 15.00 sularında, TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde meydana geldi. Minivan araç sürücüsü ve TIR şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Minivan araçtan inen sürücü ile yanındaki kişi, TIR şoförüne çekiçle saldırdı. Bununla da yetinmeyen ikili TIR'ın farlarını parçaladı.

Otobanın ortasında yaşanan kavga cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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