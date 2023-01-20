20 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Park halindeki lüks otomobil alev alev yandı

Park halindeki lüks otomobil alev alev yandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.01.2023
ABONE OL
Park halindeki lüks otomobil alev alev yandı

Son dakika haberine göre Fatih'de park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.söndürülen lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA