Arap Süleyman’a ait olan 5 milyar dolarlık araziye 700 mirasçı

Antalya'da Osmanlı Devleti döneminde yaşayan Arap Süleyman'a ait 4 bin dönümlük arazi ile ilgili 1880'de başlayan miras davaları, halen sürüyor.

Antalya'nın "Altın Boynuzu" olarak adlandırılan, bir yandan Beydağları'nı kucaklayan, diğer yandan ise Konyaalı Plajı manzaralı dev arazi için, 2 eşinden olan 6 çocuğu ve onların mirasçıları, yıllardır mücadele ediyor.