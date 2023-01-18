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Kayserili Mükremin'in dramı! Yolda gördüğü kadının güzelliğine kapıldı hayatı karardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.01.2023 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023
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Kayserili Mükremin’in dramı! Yolda gördüğü kadının güzelliğine kapıldı hayatı karardı

Belçika'da uzun yıllar işçi olarak çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönen 41 yaşındaki Mükremin Tercan, memleketi Kayseri'de yolda gördüğü E. B.'ye "merhaba çok güzelsiniz" diyerek bir aşkın kıvılcımını ateşlediğini zannetmişti. Elinde avucunda ne varsa sevdiği kadının önüne seren Tercan, 500 bin lira harcadıktan sonra terk edildi. Yuva kurma hayalleri kurarken hayatı kararan Mükremin Tercan, 'Dolandırıldım' diyerek suç duyurusunda bulundu. Tercan'ın iddialarına savcılık ise 'kovuşturmaya yer yok' diyerek takipsizlik kararı verdi.

Mükremin Tercan, Kayseri'nin en işlek caddesi olan Sivas Caddesinde gezdiği sırada yolda gördüğü E.B'ye "kusura bakmayın ama çok güzelsiniz" dedi. Bu sözler üzerine ikili arasında başlayan muhabbet devamında nişan getirdi.

GÜZELLİĞİNE KAPILDI, 500 BİN LİRASINDAN OLDU

E.B'yi çok sevdiğini ve ne dediyse yaptığını belirten Mükremin Tercan; "E.B bana hiç evlenmediğini, hastalığı nedeniyle çocuğunun olmadığını ve felçli babasına baktığını söyledi.Ben de her şeyi kabul ettim ve nişan yapıp yüzük taktık. O kadar çok seviyordum ki ne dediyse kabul ettim. Bana evini dayattı döşetti, ayrıca iki de telefon aldırdı." dedi.

Tercan, "Babamdan kalma yadigâr iki altınım vardı onları da verdim. Daha sonra kredi kartı borçları için düzenli olarak her ay 3 bin 500 lira gönderdim. 20 bin Euro'dan fazla para harcadım. Hatta kadın hastalığından dolayı ameliyat olması gerekiyordu özel hastanede ameliyatını yaptırdım, kendimde refakatçisi oldum. Bir keresinde parayı geciktirdiğim için beni kendi aracımın içinde darp etti. Birçok yerimi çimdikleyip yaraladı. Onun sevgisinden o kadar kör olmuşum ki yaptıklarını görmüyordum bile" ifadelerini kullandı.

SAVCILIK KOVUŞTURMAYA YER YOK DEDİ

Sabah'ın haberine göre, E.B'nin çalıştığı sendikanın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ iltisakı nedeniyle kapatıldığını öğrenen Mükremin Tercan; "Eylem'in FETÖ'cü sendikada çalıştığını öğrenince daha da fazla araştırma yaptım. Bana hiç evlenmediğini söyleyen Eylem'in meğer iki evliliği olmuş iki de çocuğu varmış." dedi.

Tercan, "Bana babama bakıyorum diyerek ilaç ve hasta bezleri aldırmıştı, babası ise 6 yıl önce ölmüş. Kendisine "FETÖ'cü sendikada mı çalıştın" dememle birlikte beni terk edip hakkımda uzaklaştırma kararı çıkarttı. Beni evlilik vaadiyle dolandırdığı için savcılığa suç duyurusunda bulundum. Savcılık soruşturmasın tamamladı ve E.B hakkında hiçbir şey yapmadı." diye konuştu.

Güzelliğine kapıldığı kadın tarafından hayatı kararan Tercan, "Bana gelen yazıda delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi. Ben çok mağdur oldum. Mağdur olan benim uzaklaştırma cezası alanda benim. Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum" diye konuştu.

Hayatının aşkı 500 bin lira dolandırdı! HAYATININ AŞKI 500 BİN LİRA DOLANDIRDI!
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