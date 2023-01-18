İstanbul’da 2 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşatmışlardı! Kreş canilerinin soruşturması tamamlandı

ANNENİN ŞİKAYETÇİ OLMAMASI İÇİN ÇOCUĞUNA ÜCRETSİZ BAKMAYI TEKLİF ETMİŞLER



İddianamede şikayetçi S. A.'nın ifadesine de yer verildi. S.A. ifadesinde "Ben kızımdaki darp izlerini fark etmemle olaydan haberdar oldum. Kızım o tarihlerde 23 aylıktı. Bunun üzerine kuruma müracaat ettim. Kurum tarafından yalnızca 28 Nisan tarihine ait görüntüler izletildi. Bu esnada, kızımın hırpalandığını görmekle çok üzüldüm ve ağladığımdan devamını getiremedim. Kurum yetkilileri önceki tarihli görüntülerin sistemde yüklü olduğunu ve istediğim zaman izleyebileceğimi, şeffaf olduklarını söylediler. Olayı şikayet konusu etmemem için beni ikna etmeye çalıştılar. Kızımı ücretsiz kabul etmeyi vaat ettiler. Bunu kabul etmedim ve kızımı o kurumdan aldım. Kızımın dört ya da beş ay öncesine kadar devam ettiği kreşteki idareciler ve kızıma nezaret eden personelden şikayetçiyim. Kızım, kendisine nezaret eden Elif Yaren G. ve Yasemin C. İsimli personeller tarafından darp edilmiştir. Söz konusu kurumun idarecileri Kübra K. ve Sevgi Ö. İse bu durumu gizlemeye çalışmışlardır" ifadelerine yer verildi.