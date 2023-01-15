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Tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı! Yoldan geçen vatandaş yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.01.2023
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Tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı! Yoldan geçen vatandaş yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir oto tamircisi, tartıştığı şahsa pompalı tüfekle ateş etti. Tamircinin tartıştığı şahıs olay yerinden kaçarken, kurşunlar o sırada yoldan geçen bir vatandaşa isabet etti.

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