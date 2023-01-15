Ormanda cesedi bulunmuştu! Gerçek kısa sürede ortaya çıktı: Eski kız arkadaş dehşeti
Sancaktepe’de ormanlık alanda bulunan kimliği belirsiz bir erkek cesedinin faili İstanbul İl Jandarma Komutanlığının titiz çalışması neticesinde kısa sürede bulundu. Eski kız arkadaşı S.Ç. tarafından öldürülen S.S’nin öldürüldükten sonra S.Ç.’nin babasının da yardımıyla ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı. Jandarma’daki sorgusunda suçunu itiraf eden S.Ç. ve babası C.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Sancaktepe'de ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlanmış kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunduğu ihbarını aldı.
CESEDİN KİMLİĞİ PARMAK İZİNDEN TESPİT EDİLDİ
Jandarma olay yeri inceleme ekipleri; mantar toplamaya çıkan bir ailenin fark ettiği erkek cesedinin parmak izinden kimliğinin S.S. olduğunu belirledi.
Yapılan ilk incelemenin ardından, ailesiyle irtibat kuruldu ve maktulün Tokat'ta ikamet ettiği, ancak kendisinden haber alınmadığı için ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulduğu tespit edildi.
FAİL ESKİ KIZ ARKADAŞI ÇIKTI
Maktul S.S.'nin İstanbul'da görüştüğü kişilerin ifadeleri, kullandığı sosyal medya hesapları ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) üzerinden öldürülmeden önceki iletişim ve hareket trafiği belirlendi.
Olayda şüphesi olduğu değerlendirilenlere yönelik olarak 4 ayrı adreste eş zamanlı arama yapan Jandarma ekipleri; S.S.'nin eski kız arkadaşı S.Ç.'nin çelişkili ifadelerinden şüphelendi. S.Ç.'nin sosyal medya hesaplarından maktulü tehdit ettiği üzerine bulgular elde eden ve kaldığı evde uyuşturucu bulan ekipler S.Ç.'yi gözaltına aldı.
S.Ç., ifadesinde eski erkek arkadaşı S.S. ile ayrıldıklarını, ancak S.S.'nin kendisini rahatsız etmeye devam ettiğinden aralarında çıkan kavgada öldürdüğünü, sonra cesedi babası C.Ç. ile birlikte Sancaktepe'de ormanlık alana bıraktıklarını itiraf etti. S.Ç. ve babası C.Ç., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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