Meksika’dan Yüksekova’ya gelin geldi!

HEPİMİZ İÇİN HEM SÜRPRİZ OLDU

Mutlu çiftin sağdıçlığını yapan Tarık Akocak ise, "Çok mutluyuz gönül isterdi ki daha güzel bir ortamda şah şahlı bir düğün yapmaktı. Ancak 2 ay önce büyüğümüzü yani damadın ağabeysi Mehmet Yeşil'in vefatından dolayı sadece aile arasında bir kına gecesi ve sade bir nikâh töreni ile evlendirdik. Bir haftadır burada misafir ettik. Dil önemli değil önemli olan sıcak duygulardır birbirlerimize olan sıcak duygularımızla çok iyi şekilde anlaştık. Kayınbiraderimin Meksika'dan bir kızla evleneceğini hiç düşünmemiştik. Bu hepimiz için hem sürpriz oldu hem de çok iyi insanlarla tanışmamıza vesile oldu" diye konuştu.