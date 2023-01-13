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İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.01.2023 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023
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İstanbul’da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul’da haftanın son iş gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken kent genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 50’ye ulaştı. Anadolu Yakası'nda ise trafik yoğunluğu yüzde 47 olarak ölçüldü.

İstanbul'da haftanın son iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçlarıyla yola çıkan sürücüler Kadıköy D-100 Kara Yolu, Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Trafik yer yer durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, İstanbul genelinde yoğunluk sabah saatlerinde yüzde 50 olarak ölçülürken Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 47 olarak ölçümlendi.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI'NDA SİS ETKİLİ OLUYOR

İstanbul Anadolu Yakası ve İstanbul Boğazı'nda haftanın son iş gününde sabah erken saatlerde sis etkili oldu.



Sis özellikle yüksek kesimlerde etkisini yoğun bir şekilde gösterdi.

Yoğun sis nedeniyle Çamlıca Camii ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ayaklarının tepesi adeta görünmez oldu.

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