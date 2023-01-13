İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu
İstanbul’da haftanın son iş gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken kent genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 50’ye ulaştı. Anadolu Yakası'nda ise trafik yoğunluğu yüzde 47 olarak ölçüldü.
Trafik yer yer durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, İstanbul genelinde yoğunluk sabah saatlerinde yüzde 50 olarak ölçülürken Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 47 olarak ölçümlendi.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI'NDA SİS ETKİLİ OLUYOR
İstanbul Anadolu Yakası ve İstanbul Boğazı'nda haftanın son iş gününde sabah erken saatlerde sis etkili oldu.
Sis özellikle yüksek kesimlerde etkisini yoğun bir şekilde gösterdi.
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