İstanbul’da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu

Trafik yer yer durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, İstanbul genelinde yoğunluk sabah saatlerinde yüzde 50 olarak ölçülürken Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 47 olarak ölçümlendi.