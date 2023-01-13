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İstanbul’da 16 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü! Son paylaşımı ortaya çıktı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.01.2023 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023
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İstanbul’da 16 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü! Son paylaşımı ortaya çıktı

İstanbul’da henüz bilinmeyen bir sebeple 7 katlı binanın en üst katından düşen 16 yaşındaki Esma E., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın olaydan iki saat önce "Hepinizi çok seviyorum çok" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul'da yaşanan olay, dün saat 22.00 sularında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki 7 katlı bir binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki Esma E., oturduğu binanın yedinci katında bulunan balkondan sokak üzerinde park halindeki aracın üzerine düştü. Esma E.'yi gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Haberi duyan ailesi ve yakınları sinir krizi geçirirken, genç kıza olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Esma E., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası polis ekipleri inceleme bölgede geniş çaplı incelemelerde bulundu. 16 yaşındaki genç kızın ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ise yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Öte yandan olaydan iki saat önce Esma E.'nin "Hepinizi çok seviyorum çok" notuyla fotoğraf paylaştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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