İstanbul’da 16 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü! Son paylaşımı ortaya çıktı
İstanbul’da henüz bilinmeyen bir sebeple 7 katlı binanın en üst katından düşen 16 yaşındaki Esma E., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın olaydan iki saat önce "Hepinizi çok seviyorum çok" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İstanbul'da yaşanan olay, dün saat 22.00 sularında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki 7 katlı bir binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki Esma E., oturduğu binanın yedinci katında bulunan balkondan sokak üzerinde park halindeki aracın üzerine düştü. Esma E.'yi gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Haberi duyan ailesi ve yakınları sinir krizi geçirirken, genç kıza olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.
Esma E., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay sonrası polis ekipleri inceleme bölgede geniş çaplı incelemelerde bulundu. 16 yaşındaki genç kızın ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ise yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.
Öte yandan olaydan iki saat önce Esma E.'nin "Hepinizi çok seviyorum çok" notuyla fotoğraf paylaştığı öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Arka Sokaklar bugün var mı? 13 Ocak Arka Sokaklar 639. yeni bölüm neden yok, ne zaman başlayacak?
- Akaryakıt fiyatları güncel liste: 13 Ocak benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar? Zam ya da indirim var mı?
- EYT ile emeklilik tablosu yenilendi! 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2008 prim gün yıl! Koşullar ardı ardına değişti! 3.600 ve 5.400 gün ile...
- 15 tatil ne zaman başlıyor? 2023 Sömestr tatili hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2023 TAKVİMİ!
- Bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik yerleri nereden öğrenilir? Celp ve sevk tarihleri belli oldu
- TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek 2023? TOKİ arsa kura çekimi tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- DSİ 1273 personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? 2023 Devlet Su İşleri işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- Sağlık Bakanlığı 2. personel alımları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 2023 ikinci personel alımı olacak mı?
- Zamlı memur maaşları ödeme takvimi: 2023 Ocak memur ve emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı ödemesi...
- Staj sigortası başlangıç sayılacak mı son dakika? Staj sigortası başlangıç kabul edilecek mi, yeni açıklama geldi mi?
- Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu hangi tarihte açılacak?
- Diyanet Cuma Hutbesi konusu:13 Ocak 2023 Cuma Hutbesi konusu nedir? En güzel isimler...