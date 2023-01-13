İstanbul’da 16 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü! Son paylaşımı ortaya çıktı

İstanbul'da yaşanan olay, dün saat 22.00 sularında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki 7 katlı bir binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki Esma E., oturduğu binanın yedinci katında bulunan balkondan sokak üzerinde park halindeki aracın üzerine düştü. Esma E.'yi gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Haberi duyan ailesi ve yakınları sinir krizi geçirirken, genç kıza olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.