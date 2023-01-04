Adana’da tavuk çiftliğine baskın! Polisten nefes kesen operasyon!

Evde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 4 motosiklet kaskı, kar maskesi ve eldiven ele geçirilmesinin, zanlıların yeni bir eylem hazırlığı içinde olduğunu gösterdiğini vurgulayan İnci, düzenlemiş oldukları operasyonla olası bir saldırının da önüne geçtiklerini vurguladı. Doğan İnci, "Şüphelilerden biri, ekiplerimize silahla karşılık vermek isterken, yaralı olarak yakalanıp, tedavisi için hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor" ifadesini kullandı.

Öte yandan Özgür Kardaş'ın, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'kasten öldürme', 'tehdit', 'hakaret', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak', 'uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret', 'kişisel vergileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçlarından arandığı öğrenildi. Operasyonda yakalanan Ozan Z.'nin 'kasten öldürme', Hasan E.'nin de 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçlarından arandığı bildirildi.