Terzi dükkanına kurulan masa sonları oldu! Dikkat çeken 'masaj yağı' savunması
İstanbul'da atölyesinde alkol üretip satan terzi Mustafa Y.'nin kendisi dahil 5 kişinin ölümüne neden olmasının yankıları sürüyor. Mustafa Y.'ye etil alkol sağladığı iddia edilen ve tutuklanan Resul K., "Ben Mustafa'ya alkol satmadım. Votka aroması olarak bilinen tahıl aromasını sattım. İkametimde ele geçen sıvı, ayak bakımı mantar için kullandığım masaj jelidir" dedi.
Bayrampaşa'da Mustafa Y.'ye (58) ait terzi dükkânında kurulan çilingir masası trajik biçimde ölüm zincirine dönmüş, 24 Ekim ve sonrasında iki ayrı noktada alkol içen gruptaki Mustafa Y., ağabeyi Kasım Y. ve Tuncer A. dahil 5 kişi ölmüş, 2 kişi ise gözlerini kaybetmişti. Soruşturma kapsamında Mustafa Y.'ye etil alkol sattığı öne sürülen Resul K. tutuklandı.
YILLARDIR SATIYOR
Alkol sattığı iddialarını reddeden ve ilginç ifadeler kullanan Resul K. şunları söyledi: "10 gün kadar önce Mustafa Y. isimli şahsa ikametimde bulunan votka aroması olarak bilinen tahıl aromasını sattım. Onun haricinde kendisine herhangi bir alkol satışı yapmadım. Çünkü ben alkol satışından daha önceden ceza yatmıştım. Bundan dolayı sadece aroma satışı yapmaktaydım. Bu aroma alkol ile karışım yapılarak içilen maddedir. Sonrasında ikametimde arama yapıldı.
İkametimden çıkan üzerinde herhangi bir ibare olmayan 0.5 LT şeffaf pet şişedeki sıvı madde çilekli masaj jeli, 2.5 Lt şişedeki sıvı madde ayak bakımı mantar için kullandığım masaj jeli, yine 0.5 LT diğer pet şişedeki koyu renkli olan madde viski, tütün az miktarda etil alkol karışımıdır. Ben bu maddeleri kendi rızamla Polis Merkezine teslim ediyorum. Ben kimseye etil alkol satmadım."
Mustafa Y. ile terzi atölyesini bir süredir ortak kullanan Bülent Ş. de atölyede Mustafa Y.'nin nasıl içki imalatı yapıldığını, "Bidonlarla aldığı etil ya da metil olarak bildiğim alkolü 20 litrelik damacanaya döküp üzerine 10 litre kadar su ekleyip ağzını bantla kapatıp çalkalar ve bu şekilde üretmiş olduğu sahte votkayı dükkanına gelen çevresindeki müşterilerine yarım litrelik su pet şişeleri ile satardı." sözleriyle anlattı.
Mağdurlardan Bülent A. ise, Sezgin Y.. Tuncer A. ve Kasım Y. ile birlikte kaçak alkol içtiklerini kendisinin bu sahte alkolleri pet şişeler içerisinde terzi dükkanından ismini Mustafa olarak bildiği şahıstan para karşılığı satın aldığını, daha sonrasında Tuncer A. isimli şahsın vefat ettiği haberini aldıktan sonra tedbir amaçlı kendi sağlık durumlarını kontrol ettirmek hastaneye gittiklerini söyledi.
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