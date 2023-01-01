Terzi dükkanına kurulan masa sonları oldu! Dikkat çeken ’masaj yağı’ savunması

YILLARDIR SATIYOR

Alkol sattığı iddialarını reddeden ve ilginç ifadeler kullanan Resul K. şunları söyledi: "10 gün kadar önce Mustafa Y. isimli şahsa ikametimde bulunan votka aroması olarak bilinen tahıl aromasını sattım. Onun haricinde kendisine herhangi bir alkol satışı yapmadım. Çünkü ben alkol satışından daha önceden ceza yatmıştım. Bundan dolayı sadece aroma satışı yapmaktaydım. Bu aroma alkol ile karışım yapılarak içilen maddedir. Sonrasında ikametimde arama yapıldı.