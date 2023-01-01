2023'ün ilk cezasını yedi: "Eşeklik ettik, keşke yürüyerek gitseydik"





Yiğit Sefa Çapar Ceza yedikten sonra yaptığı açıklamada," 0.62 promil alkollü çıktığım için 4064 TL para cezası yedim. Ben biraz konuştum yapmayalım etmeyelim yakına gideceğiz diye ama sağ olsun memur arkadaşlar olmaz, yazmamız gerekiyor dediler. Onlar da işini yapıyor biz eşeklik ettik biraz. Sıkıntı yok katlanacağız. Pişmanım, keşke yürüyerek gitseydik. Sağlık olsun." dedi.