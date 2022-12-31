İstanbul’da korkunç manzara! Kaçak hafriyatçıların yeni hedefi Atatürk Olimpiyat Stadyumu çevresi oldu
YAŞAM DHA
İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu çevresindeki ağaçlık, döküm sahalarına para vermek istemeyen hafriyatçıların yeni kaçak döküm alanı oldu. İşte ağaçlığın ortasındaki boşluğa dökülen moloz yığınları...
Tüm tedbirlere rağmen döküm sahalarına para vermek istemeyen hafriyatçılar kaçak döküm yapmaya devam ediyor.
Çevre katliamcılarının şimdiki hedefi ise İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Atatürk Olimpiyat Stadyumu çevresindeki ağaçlık oldu.
Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na bağlanan Olimpiyat Bulvarı kenarındaki ağaçlık, kaçak hafriyat döküm alanına dönüştürüldü.
İrili ufaklı taş ve inşaat atıkları ağaçlığın arasındaki boşluğa döküldü.
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