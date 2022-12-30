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Bursa’da dehşete düşüren olay! Oğlunun bıçaklandığı çorbacıyı basan baba 2 kişiyi bıçakladı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 30.12.2022
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Bursa’da dehşete düşüren olay! Oğlunun bıçaklandığı çorbacıyı basan baba 2 kişiyi bıçakladı

Bursa’da çorbacıda çıkan alacak kavgasında 16 yaşındaki Uğur K., iş yeri çalışanı 20 yaşındaki Hakkı G. tarafından bıçakla elinden yaralandı. Oğlunun bıçaklandığını duyan Fuat K., kardeşi Murat K. ile birlikte bastığı çorbacıda çalışan 20 yaşındaki Berkay A. ile Cemal D.’yi bıçakla yaraladı. 3 yaralı kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınırken, kavgaya karışan 3 kişi ise gözaltına alındı.

Bursa'da yaşanan olay, İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde meydana geldi. Uğur K., çorbacıya giderek iş yerinde çalışan Hakkı G.'den borç olarak verdiği parayı isteyince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, Uğur K. bıçakla elinden yaralandı. Uğur K., adrese sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayı haber alıp çorbacıya gelen yaralı gencin babası Fuat K. ve amcası Murat K. ile iş yeri çalışanları Berkay A. ve Cemal D. arasında kavga çıktı. Fuat K., elindeki bıçakla Berkay A. ve Cemal D.'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kavga güçlükle sonlandırılırken, Berkay A. ve Cemal D., özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Fuat K., Murat K. ile Hakkı G. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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