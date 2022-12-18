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Son dakika: Ege Denizi'nde deprem! AFAD'dan deprem hakkında flaş açıklama

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.12.2022 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
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Son dakika: Ege Denizi’nde deprem! AFAD’dan deprem hakkında flaş açıklama

Son dakika haberleri... Ege Denizi'nde meydana gelen deprem hakkında AFAD tarafından açıklama yapıldı. AFAD, Ege Denizi'ndeki depremin büyüklüğünün 4,1 olduğunu duyurdu.

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