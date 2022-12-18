Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den evine doğalgaz verilen aileye ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, daha sonra Yeni Mahallesi'nde yaşayan, evlerine doğal gaz verilen Hıdır ve Hamdiye Altıntaş çiftine misafir oldu.

Bakan Dönmez, ev sahibi Hıdır Altıntaş'ın Almanya'da yaşayan oğlu Metin ile telefon aracılığıyla görüntülü görüştü. Bakan Dönmez'in aylık ne kadar doğal gaz faturası geldiğini sorması üzerine Metin Altıntaş,"Ortalama 150-200 Avro ödüyoruz. Son bir iki ay katlamalı gidecek gibi görünüyor" dedi.

Fatih Dönmez de Türkiye'de vatandaşlara ciddi destekler sağladıklarını belirterek, "Orada fiyatlar çok daha yüksek. Kış aylarında daha da artabilir. Allah yardımcınız olsun." ifadesini kullandı.