Kamil Yanar cinayete kurban gitmiş! Herkes trafik kazası zannediyordu katil bakın kim çıktı

Kaza, 14 Aralık günü sabah saatlerinde merkez Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Kaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Kamil Yanar, bisikleti ile caddede seyir halindeyken plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir aracın çarpması sorucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yanar bir gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.