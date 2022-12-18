Kamil Yanar cinayete kurban gitmiş! Herkes trafik kazası zannediyordu katil bakın kim çıktı
Konya'da bisikleti ile seyir halindeyken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 50 yaşındaki Kamil Yanar'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu Yanar'a çarpan aracın sahibi polisi bile şaşırttı.
Kaza, 14 Aralık günü sabah saatlerinde merkez Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Kaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Kamil Yanar, bisikleti ile caddede seyir halindeyken plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir aracın çarpması sorucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yanar bir gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
YENGESİNİ DÖVMÜŞ
Olayla ilgili Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler güzergahtaki kamera görüntülerini incelediğinde araç plakasını tespit etti. Aracın sahibi ise polisi bile şaşırttı.
Aracın Kamil Yanar'ın yengesi Menekşe Yanar'a ait olduğu ortaya çıktı. Polis, aracı bir tamirhanede hasarlı bir şekilde buldu. Bunun üzerine Menekşe Yanar ve eşi Yılmaz Yanar gözaltına alındı.
Menekşe Yanar'ın eşi Yılmaz Yanar ile tartışma yaşadığı, buna dahil olan Kamil Yanar'ın yengesini darp ettiği, Menekşe Yanar'ın şikayeti üzerine Kamil Yanar hakkında Meram Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Menekşe Yanar'ın darp olayı nedeniyle Kamil Yanar'a kinlendiği olayı da bu nedenle gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Olayla ilgili Menekşe Yanar ve eşi Yılmaz Yanar gözaltına alındı. Yılmaz Yanar ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Menekşe Yanar adliyeye sevk edildi.
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