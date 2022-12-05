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Çağrı Saray'ın son sergisi 'HORROR VACUI' ziyaretçilerini bekliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.12.2022
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Çağrı Saray’ın son sergisi ’HORROR VACUI’ ziyaretçilerini bekliyor

Vision Art Platform “HORROR VACUI” ismini taşıyan yeni sergisiyle Çağrı Saray’ın kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, 1 Aralık 2022 - 10 Ocak 2023 tarihleri arasında Vision Art Platform, Akaretler No:35’te ziyaret edilebilir.

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