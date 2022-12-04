Giriş Tarihi:
04.12.2022
Güncelleme Tarihi: 04.12.2022
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Geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Birleşik Krallık başbakanı Liz Truss kaç günlük görev süresiyle Birleşik Krallık'ın en kısa süre görev yapan başbakanı olmuştur? Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’nin en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, 4 Aralık 2022 Pazar günü izleyici karşısına çıkıyor. Türkiye’nin pek çok bölgesinden yarışmacıyı konuk eden ve yönelttiği sorularla yarışmacılara ve ekran başındaki izleyicilere yeni bilgiler edindiren “Kim Milyoner Olmak İster?” in son bölümünde sorulan Geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Birleşik Krallık başbakanı Liz Truss kaç günlük görev süresiyle Birleşik Krallık'ın en kısa süre görev yapan başbakanı olmuştur?