Zonguldak’ta kar maskeli silahlı saldırı: Yaralılar var

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Polis, Yalı Caddesi'nde yoğun güvenlik önlemi alırken kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.