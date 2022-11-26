Eskişehir'de suya yüzde 70 zam! 28 Kasım'dan itibaren geçerli olacak
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü şebeke suyunun metreküpü 7,93 liradan 13,50’ye yükseltildiği açıkladı. Kurulda oy çokluğu ile alınan yüzde 70’lik zammın 28 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacak.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü olağan genel kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen başkanlığında toplandı. Belediye meclis salonundaki toplantıda gündeme alınan şebeke suyuna yapılması planlanan yüzde 70'lik zam görüşüldü.
Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürü Oğuzhan Özen, artan maliyetler nedeniyle tarife değişikliği talep ettiklerini ifade ederek, "Ocak ayında personel için ödenen 14 milyon 163 bin lira, Kasım ayına geldiğimizde 22 milyon 2 bin liraya yükselmiş ve artış yüzde 54 olarak gerçekleşmiştir. Giderlerimizin önemli bir kalemini oluşturan ve 2022 yılı içerisinde büyük artış gösteren elektrik maliyetlerimiz incelendiğinde ise 2021 yılının Ocak-Kasım ayına göre 2022 yılının Ocak-Kasım ayı arasında yüzde 183'lük bir fark mevcuttur.
Yine giderlerimizde önemli bir kaleme sahip olan akaryakıt konusunda da yıl içinde büyük artışlar yaşanmış ve maliyetler büyük ölçüde artmıştır. 2021 yılının Ocak-Kasım ayına göre 2022 yılının Ocak-Kasım ayı arasında tam yüzde 248'lik bir artış mevcuttur. 1 Ocak 2023 yıl itibariyle elektrik ve doğalgaza gelecek zamlar başta olmak üzere personel maliyetlerindeki artışları da göz önüne alarak, ESKİ Genel Müdürlüğümüzce fiyat tarife değişikliği talep edilmiştir. Ekonomik krizin her geçen gün kendini biraz daha hissettirdiği ülkemizde doğalgaz, elektrik, akaryakıt gibi üretimi etkileyen temel giderlerdeki büyük artışlar bu fiyat değişikliğini kaçınılmaz hale getirmiştir" dedi.
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