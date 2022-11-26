Eskişehir’de suya yüzde 70 zam! 28 Kasım’dan itibaren geçerli olacak

Yine giderlerimizde önemli bir kaleme sahip olan akaryakıt konusunda da yıl içinde büyük artışlar yaşanmış ve maliyetler büyük ölçüde artmıştır. 2021 yılının Ocak-Kasım ayına göre 2022 yılının Ocak-Kasım ayı arasında tam yüzde 248'lik bir artış mevcuttur. 1 Ocak 2023 yıl itibariyle elektrik ve doğalgaza gelecek zamlar başta olmak üzere personel maliyetlerindeki artışları da göz önüne alarak, ESKİ Genel Müdürlüğümüzce fiyat tarife değişikliği talep edilmiştir. Ekonomik krizin her geçen gün kendini biraz daha hissettirdiği ülkemizde doğalgaz, elektrik, akaryakıt gibi üretimi etkileyen temel giderlerdeki büyük artışlar bu fiyat değişikliğini kaçınılmaz hale getirmiştir" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN