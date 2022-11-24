Taksim’deki bombalı saldırıda hayatını kaybetti! Arzu öğretmensiz öğretmenler günü

"ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNDE SADECE 'ÖĞRETMENLİK' YAZMIŞTI"

Konuşmasına tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başlayan anne Neşe Özsoy, "Mesleğini çok seviyordu. Güzel bir öğretmenmiş, arkadaşları öyle söylüyor, kimseyi kırmamış. Gerçekten kırmazdı. Daha nice öğretmenler günü kutlayacağını sanıyorduk ama olmadı. Çok şaşkınız, kelimeler ile bu durumu anlatamam. Çok zor bir şey. Hiç kimse benim kalbimde neler olduğunu bilemez. Ben dik durmaya çalışıyorum, belli etmemeye çalışıyorum ama hiç kolay değil. İlk duyduğum zaman, 'Allah'ım ne olur yaralı olsunlar' dedim. Önce kızım Arzu'nun vefatını öğrendik, bari biri yaşasa ona sarılırız dedik ama sonra torunum Yağmur'u da öğrendik. Çok kötü bir his, hissedemiyorsun. Dünya yıkılmış sanki altında kalmışım gibi… Ancak yapacak bir şey yok." dedi.