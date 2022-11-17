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Ümraniye'de kapısının önünden aracı çalındı! Fenalaşan çocuğunu hastaneye götürecekken fark etti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
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Ümraniye’de kapısının önünden aracı çalındı! Fenalaşan çocuğunu hastaneye götürecekken fark etti

İstanbul Ümraniye’de bir hırsız sokakta park halindeki lüks aracı çaldı. Saniyeler içinde gerçekleşen hırsızlık anı da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay geçen günlerde akşam sularında İstanbul'un Ümraniye ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde gerçekleşti.

Kapısının önünden aracı çalındı: Bulana ödül var KAPISININ ÖNÜNDEN ARACI ÇALINDI: BULANA ÖDÜL VAR

SANİYELER İÇİNDE ÇALINDI

Sokak üzerinde park halinde bulunan 34 LJ 5698 plakalı lüks otomobilin yanına gelen hırsız, elini kolunu sallayarak otomobili saniyeler içinde çaldı.

KENDİ ARACIYMIŞ GİBİ…

Şahsın otomobile kendi aracıymış gibi binerek uzaklaşması dikkat çekti.

ÇOCUĞUNU HASTANEYE GÖTÜRECEKKEN FARKETTİ

Araç sahibi Erkan Güz otomobilinin çalındığını, rahatsızlanan çocuğunu hastaneye götürmek için dışarıya çıktığında fark etti.

Saniyeler içinde gerçekleşen hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

"ARACIMI BULANA ÖDÜLÜM OLACAK"

Aracı çalınan Erkan Güz, "Arabayı aldığımda tek anahtar ile verildi bana. Yedek anahtarın diğer sahibinden geleceğini söylediler. Aracımın yanına geldiğimde arabam yoktu. Evimin önünde duruyordu. Aracım çalındı. Mağdurum yetkililerden yardım istiyorum. Aracımı bulana bir ödülüm olacak bu konuyla ilgili olarak. Anahtar ya kopyalandı ya da yedek anahtar ile aracım evimin önünden alındı. Benden daha rahat şekilde aracıma bindi ve gitti kamera görüntülerinde de belli oluyor" ifadelerini kullandı.

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