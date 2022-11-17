Ümraniye’de kapısının önünden aracı çalındı! Fenalaşan çocuğunu hastaneye götürecekken fark etti

"ARACIMI BULANA ÖDÜLÜM OLACAK"

Aracı çalınan Erkan Güz, "Arabayı aldığımda tek anahtar ile verildi bana. Yedek anahtarın diğer sahibinden geleceğini söylediler. Aracımın yanına geldiğimde arabam yoktu. Evimin önünde duruyordu. Aracım çalındı. Mağdurum yetkililerden yardım istiyorum. Aracımı bulana bir ödülüm olacak bu konuyla ilgili olarak. Anahtar ya kopyalandı ya da yedek anahtar ile aracım evimin önünden alındı. Benden daha rahat şekilde aracıma bindi ve gitti kamera görüntülerinde de belli oluyor" ifadelerini kullandı.