Ümraniye'de kapısının önünden aracı çalındı! Fenalaşan çocuğunu hastaneye götürecekken fark etti
İstanbul Ümraniye’de bir hırsız sokakta park halindeki lüks aracı çaldı. Saniyeler içinde gerçekleşen hırsızlık anı da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay geçen günlerde akşam sularında İstanbul'un Ümraniye ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde gerçekleşti.
SANİYELER İÇİNDE ÇALINDI
Sokak üzerinde park halinde bulunan 34 LJ 5698 plakalı lüks otomobilin yanına gelen hırsız, elini kolunu sallayarak otomobili saniyeler içinde çaldı.
KENDİ ARACIYMIŞ GİBİ…
Şahsın otomobile kendi aracıymış gibi binerek uzaklaşması dikkat çekti.
ÇOCUĞUNU HASTANEYE GÖTÜRECEKKEN FARKETTİ
Araç sahibi Erkan Güz otomobilinin çalındığını, rahatsızlanan çocuğunu hastaneye götürmek için dışarıya çıktığında fark etti.
Saniyeler içinde gerçekleşen hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.
"ARACIMI BULANA ÖDÜLÜM OLACAK"
Aracı çalınan Erkan Güz, "Arabayı aldığımda tek anahtar ile verildi bana. Yedek anahtarın diğer sahibinden geleceğini söylediler. Aracımın yanına geldiğimde arabam yoktu. Evimin önünde duruyordu. Aracım çalındı. Mağdurum yetkililerden yardım istiyorum. Aracımı bulana bir ödülüm olacak bu konuyla ilgili olarak. Anahtar ya kopyalandı ya da yedek anahtar ile aracım evimin önünden alındı. Benden daha rahat şekilde aracıma bindi ve gitti kamera görüntülerinde de belli oluyor" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Borsa neden düştü son dakika? 17 Kasım 2022 borsa açıklaması geldi mi? BIST 100 endeksi...
- İOKBS PYBS Kasım ayı burs yattı mı 2022? İOKBS bursu ne zaman, hangi tarihte yatacak?
- Sözleşmeliye kadro var mı, gelecek mi? 17 Kasım sözleşmeliye kadro ne zaman, bu yıl çıkacak mı?
- 17 Kasım euro dolar kaç TL? 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? 17 Kasım Perşembe güncel döviz kuru
- Çocuklu ailelere 600 TL'ye varan destek! Doğum yardımı nedir, başvuru şartları nelerdir? e-DEVLET DOĞUM YARDIMI BAŞVURU EKRANI
- Uzman öğretmenlik sınav soruları nasıl olacak? 2022 Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta?
- Okullar ne zaman açılacak? 2022 ara tatil ne zaman bitiyor? İşte, MEB 2022-2023 takvimi
- 2022 KPSS DHBT GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav yerleri açıklandı! KPSS DHBT sınavı ne zaman?
- Kadıköy'de ne oldu? Kadıköy metrobüs kazası nasıl oldu, duvara mı çarptı? Söğütlüçeşme durağı metrobüs kazası son durum
- ADALET BAKANLIĞI SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman? (Adli yargı, İdari yargı, Avukat), sınav giriş belgesi nasıl alınır?
- ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? 2022-2023 ATA AÖF SINAV TAKVİMİ
- 180 Milyon TL ile neler alınır? Sayısal Loto'da 180 MİLYON LİRA kime, hangi ile çıktı?