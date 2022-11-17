Eskişehir’de ölümden döndüğü olayı anlattı! 20 gün yoğun bakımda kalan genç kadın omurgası kırıldığı için yürüyemiyor

"EN AZINDAN BİR 'GEÇMİŞ OLSUN' DEMELERİNİ BEKLERDİM"

Geçirdiği kazayı ve yaşadıklarını anlatan 22 yaşındaki Aslı Ece Ersoy, "Motosikletimle işe giderken, akan trafikte sol şeritte yoluma devam ediyordum. Sonrasında orta şeritten giden bir araç, kavşaktan dönmek için aniden önüme kırdı. Sinyal falan vermemişti. Sonrası aslında çok da yok. Bir ses duydum, ondan sonra gözlerimi açtığımda birisi bana bakıyordu. Gözlerimi tekrar kapattığımda, ambulanstaki sesler vardı. Sonraki gözlerimi açışım da hastanede oldu. Şu anda yürüyemiyorum. Sol elimi kullanamıyorum. Omurgam kırıldığı için ağrım da var. Şu anda ağrılı bir süreç yaşıyorum ve fizik tedavi de alıyorum. Çarpıştığım araç Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) aracıydı. Ben onlardan bir dönüş beklerdim, en azından bir 'geçmiş olsun' demelerini. Ben neredeyse 20 gün yoğun bakımda kaldım. Bu sürede az kalsın ölüyordum. En son hemşirenin bana 'Aslı kendine gel, nefes al' diye bağırdığını ve her tarafın karardığını hatırlıyorum o gün. Yani bu süreçte sadece kaza geçirmedim, birçok kere az kalsın ölüyordum. Hiç kimse geçmiş olsun bile demedi. Ben şoförden özür beklemiyorum, ama en azından kurumun özür dilemesini beklerdim" diye konuştu.