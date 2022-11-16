Ordu’da dehşete düşüren olay! Köpeklerden kaçarken canından oldu!

Ordu'da yaşanan kaza, sabah saatlerinde Karacaömer Mahallesi Ordu-Ulubey yolunda meydana geldi. Bölgede çöp temizliği yapan belediye işçisi Metin Tirkil, iddiaya göre, sahipli ancak başıboş dolaşan 'Breed' ırkı 2 köpeğin saldırısına uğradı.