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Ordu’da dehşete düşüren olay! Köpeklerden kaçarken canından oldu!

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 16.11.2022 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022
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Ordu’da dehşete düşüren olay! Köpeklerden kaçarken canından oldu!

Ordu'da, bir kişi başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmaya çalışan Metin Tirkil, hafif ticari aracın çarpması sonucunda yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu'da yaşanan kaza, sabah saatlerinde Karacaömer Mahallesi Ordu-Ulubey yolunda meydana geldi. Bölgede çöp temizliği yapan belediye işçisi Metin Tirkil, iddiaya göre, sahipli ancak başıboş dolaşan 'Breed' ırkı 2 köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeklerden kaçmaya çalışan Tirkil'e, A.K.'nin kullandığı 55 RG 390 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Tirkil, ağır yaralandı.

İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tirkil, hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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