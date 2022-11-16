Ordu’da dehşete düşüren olay! Köpeklerden kaçarken canından oldu!
YAŞAM DHA
Ordu'da, bir kişi başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmaya çalışan Metin Tirkil, hafif ticari aracın çarpması sonucunda yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Ordu'da yaşanan kaza, sabah saatlerinde Karacaömer Mahallesi Ordu-Ulubey yolunda meydana geldi. Bölgede çöp temizliği yapan belediye işçisi Metin Tirkil, iddiaya göre, sahipli ancak başıboş dolaşan 'Breed' ırkı 2 köpeğin saldırısına uğradı.
Köpeklerden kaçmaya çalışan Tirkil'e, A.K.'nin kullandığı 55 RG 390 plakalı hafif ticari araç çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Tirkil, ağır yaralandı.
İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tirkil, hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Göz rengine ve şekline göre karakter analizi! Eğer gözleriniz kahverengiyse kişiliğiniz…
- Gecenin Ucunda bu akşam var mı, yok mu? Gecenin Ucunda 8. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Star TV 16 Kasım yayın akışı...
- Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu, açıklandı mı? Acun Ilıcalı tanıttı...
- Ardahan TOKİ kura çekimi saat kaçta başlayacak? 2022 TOKİ Ardahan Çıldır, Göle, Merkez sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?
- EYT'de staj ve çıraklık dosyası AÇILDI! EYT'ye dahil edilecek mi? EYT staj ve çıraklık son durum ne? Prim gün sayısı çalışma yılı belli oldu mu?
- Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 16 Kasım Gelinim Mutfakta günün birincisi kim?
- AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? AUZEF final sınavları hangi tarihte?
- TRT 1 Türkiye İskoçya maçı canlı izle | 2022 Türkiye İskoçya hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi?
- İstanbul Havalimanı metrosu açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte, İstanbul Havalimanı metro hattı durakları...
- NATO 4. ve 5. maddeleri nedir, ne anlama geliyor? 4. maddenin içeriği nedir? Devreye girerse ne olur? NATO üyesi ülkeler hangileri?
- Yunanistan Lavrion Kampı nerede? Taksim patlaması faili terörist Ahlam Albashır Lavrion Kampı'nda infaz edilecekti
- İSKİ su kesintisi saatleri: 16 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Bayrampaşa, Esenler, Güngören...