Alparslan Türkeş'in yakın koruması 12 Eylül gecesini anlattı! Başbuğ "en kötü seçim en iyi ihtilalden daha iyidir" dedi

İhtilalin olacağı sinyallerinin kendilerine geldiğini bildiren Akdoğan, "Rahmetli Başbuğ'un (Alparslan Türkeş), tabii ki askerin içerisinde arkadaşları, öğrencileri vardı. 12 Eylül akşamı rahmetli Başbuğ Genel Merkez'de odasındaydı. Odasında ise bir misafiri vardı. Bu arada akşam üzeriydi. Bir tane psikiyatri doktoru vardı. O doktor koşarak geldi ve 'içeride kim var? Bu gece sabaha karşı darbe yapılacak' dedi. Biz de inanamadık. Hemen içeri girdik. Rahmetli Başbuğa söyledik gece darbe yapılacağını. Çok geçmeden Başbuğ çıktı ve evine doğru yola çıktık. Arabada bize 'en kötü seçim, en iyi ihtilalden daha iyidir' dedi" ifadelerini kullandı.