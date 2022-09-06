Katliam gibi kaza! Çarpışan 2 araç 150 metre sürüklendi

Çarpışmanın şiddetiyle 150 metre sürüklenen iki araç, yol kenarındaki tabela ve ağaçlara çarparak devrildi. Kazada 2 sürücü ile Vedat Uğur'un kardeşleri Berat ve Ömer Uğur, araçlarda sıkıştı.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Vedat Uğur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.