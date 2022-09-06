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Bursa'da 4 yıldızlı otelde korkutan yangın!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.09.2022 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
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Bursa’da 4 yıldızlı otelde korkutan yangın!

Bursa'da, 4 yıldızlı otelin çatısında yangın meydana geldi. Otel çabucaj tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Talihsiz olayda can kaybı olmazken otelin çatısında maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 04.30 sularında merkez Nilüfer ilçesi, Konak Mahallesi'nde gerçekleşti.

Lefkoşa Caddesi'nde bulunan 4 yıldızlı otelin çatısında, daha tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı.

6 katlı otelin çatı kısmında kısa sürede büyüyen alevlerin ardından tatilciler hızla dışarı çıkarıldı.

Birçok tatilci valizlerini alarak otelden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Alevler itfaiye ekiplerince kısa söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, otelin çatısında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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