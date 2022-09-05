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Korkunç olay! Kütahya'da 1,5 tonluk vinç işçilerin üzerine düştü! Ölü ve yaralılar var

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 05.09.2022
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Korkunç olay! Kütahya’da 1,5 tonluk vinç işçilerin üzerine düştü! Ölü ve yaralılar var

Kütahya'da, fabrikada rulo transfer köprüsü üzerinde bulunan 1,5 tonluk vinç, işçilerin üzerine devrildi. Talihsiz kaza sonucunda, 31 yaşındaki Onur Cem Kara yaşamını yitirdi, 3 işçi yaralandı.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde metal levha üreten fabrikada, rulo transfer köprüsündeki 1,5 tonluk taşıma vinci, işçiler Mustafa Halil Özbilgiç (23), Mehmet Nuri Orhan (42), Yücel Tezcan (56) ve Onur Cem Kara'nın üzerine devrildi.

1 İŞİÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Mesai arkadaşları, vincin altında kalan işçiler için jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, işçilerden Onur Cem Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

SAĞLIK DURUMLARI KRİTİK

Vincin altından çıkarılan 3 işçi, ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Halil Özbilgiç'in durumunun ağır olduğu belirtildi.

Onur Cem Kara'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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