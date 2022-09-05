Korkunç olay! Kütahya’da 1,5 tonluk vinç işçilerin üzerine düştü! Ölü ve yaralılar var

SAĞLIK DURUMLARI KRİTİK

Vincin altından çıkarılan 3 işçi, ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Halil Özbilgiç'in durumunun ağır olduğu belirtildi.