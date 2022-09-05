İstanbul’da milyonluk vurgun! 1,5 saatte soyup çıktılar

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Suadiye Zihni Sakaryalı Sokak'ta 29 Ağustos Pazartesi günü polise başvuran iş adamı V.B.B. evindeki iki kasanın açıldığını ve içindekilerin çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. İfade veren V.B.B. sabah saat 08.30'da evden ayrıldığını, akşam geri döndüğünde çelik kapı göbeğinin kırıldığını, evine giren hırsızların içerde bulunan iki ayrı kasayı açtıklarını söyledi. V.B.B. kasaların içinde 1 milyon lira değerinde altın, 500 Euro ve 60 bin lira olduğunu belirtti.