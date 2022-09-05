İstanbul’da milyonluk vurgun! 1,5 saatte soyup çıktılar
İstanbul’da kapısının kilidini kırarak girdikleri evdeki iki kasayı açarak 1 milyon lira değerinde altın ile 500 euro ve 60 bin lira çalan yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin apartmana girmeleri ve çaldıklarıyla kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Suadiye Zihni Sakaryalı Sokak'ta 29 Ağustos Pazartesi günü polise başvuran iş adamı V.B.B. evindeki iki kasanın açıldığını ve içindekilerin çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. İfade veren V.B.B. sabah saat 08.30'da evden ayrıldığını, akşam geri döndüğünde çelik kapı göbeğinin kırıldığını, evine giren hırsızların içerde bulunan iki ayrı kasayı açtıklarını söyledi. V.B.B. kasaların içinde 1 milyon lira değerinde altın, 500 Euro ve 60 bin lira olduğunu belirtti.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipler, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Görüntülerde, şüphelilerin saat 10.20'de apartmana giriş yaptıkları daha sonra 11.50'de çaldıklarıyla birlikte hızla uzaklaştıkları görülüyor.
Polis yaptığı çalışmada kimliklerini tespit ettiği şüphelileri Fatih'te gözaltına alındı.
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