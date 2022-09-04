İstanbul’da 7 kişinin yaralandığı kavgada gelişme! Sosyal medyadan tehditler savurdu cephanelikler ortaya çıktı
İstanbul’da geçen ay kafede çıkan ve 7 kişinin yaralandığı silahlı kavga sonrası sosyal medyadan tehditler yağdıran şüpheliye yönelik yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Merkez Mahallesi'nde bir kafede 18 Ağustos'ta çıkan kavganın ardından sosyal medyadan tehditler savuran 27 yaşındaki S.T.'ye yönelik operasyon düzenledi.
Küçükçekmece'de 4 farklı adres ve bir araçta 1 Eylül'de arama yapıldı. Aramalarda 4 av tüfeği, pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 18 bıçak, havalı tüfek, çelik yelek, kütüklük, 2 tabanca aparatı, 1575 adet 9.19 milimetre fişek, 1747 adet 7.62 milimetre fişek, 190 boş kovan, 416 kartuş, 10 şarjör ve el telsizi ele geçirildi.
Tehdit içerikli paylaşımları yaptığı belirlenen S.T. ile yanındaki 41 yaşındaki E.T. gözaltına alındı. S.T. hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan yakalama kararı olduğu da tespit edildi. Şüphelilerden E.T., 'Ruhsatsız silah, bıçak ve mermi bulundurma' suçunu düzenleyen 6136 sayılı kanuna muhalefetten, sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Şüpheli S.T. ise tutuklandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Eylül ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 4 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- DYK kursları ne zaman başlıyor, açılıyor? DYK kurs sınıfları belli oldu mu? DYK 2022 takvimi...
- EYT'de tek formül netleşti! Kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl! 5 aşamada kapsam belirleniyor! O yaş grubu için...
- MEB 2022-2023 TAKVİMİ: Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılması kaç gün, hafta kaldı?
- BURSLULUK SINAV YORUMLARI: Bursluluk sınavı zor muydu, kolay mıydı 2022? 4 Eylül Bursluluk sınavı Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler nasıldı? İşte Twitter yorumları...
- İOKBS soru ve cevap anahtarları 2022 yayımlandı mı? Bursluluk sınavı Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler cevap anahtarı açıklandı mı?
- Ömer Tuğrul İnançer öldü mü, neden öldü? Ömer Tuğrul İnançer kimdir, nereli? İşte hayatı...
- Bursluluk sınavı 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf taban puanları açıklandı mı? İOKBS 2022 bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? Boş kontenjan...
- Bursluluk sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavı puan hesaplama nereden nasıl yapılır?
- Güncel akaryakıt fiyatları... 3 Eylül benzin ve motorin ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa akaryakıt fiyatları...
- Hangi ülkede bugüne kadar Yaz Olimpiyatları düzenlenmemiştir?
- Türkiye'de nüfus sayımı yapılan yıl ve o yılki yaklaşık ülke nüfusu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?