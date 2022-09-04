İstanbul’da 7 kişinin yaralandığı kavgada gelişme! Sosyal medyadan tehditler savurdu cephanelikler ortaya çıktı

Tehdit içerikli paylaşımları yaptığı belirlenen S.T. ile yanındaki 41 yaşındaki E.T. gözaltına alındı. S.T. hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan yakalama kararı olduğu da tespit edildi. Şüphelilerden E.T., 'Ruhsatsız silah, bıçak ve mermi bulundurma' suçunu düzenleyen 6136 sayılı kanuna muhalefetten, sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Şüpheli S.T. ise tutuklandı.

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