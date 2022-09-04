Hatay’da vahşet! 17 yaşındaki çocuk canice katledildi | Bu yıl tıp fakültesini kazanmıştı
Hatay’da dün kimliği açıklanmayan kişilerle tartışan 17 yaşındaki Faris Muhammed Al-Ali , bıçaklanarak öldürüldü. Faris Muhammed Al-Ali'nin, bu yıl tıp fakültesini kazandığı belirtildi.
Hatay'da yaşanan olay, dün gece saatlerinde Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Faris Muhammed Al-Ali, kimliği belirsiz kişilerle bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Al-Ali, bıçaklanarak yaralandı. Saldırganlar olayın ardından kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Al-Ali'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Al-Ali'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Cinayetle ilgili çalışma yapan polis ekipleri, kimliklerini belirlediği şüphelileri yakaladı.
Olaya ilişkin yazılı açıklama yapan Hatay Valiliği, "Dün gece Narlıca Mahallesinde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği olayda failler kısa sürede yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Faris Muhammed'in vakfın Reyhanlı Eğitim Kampüsü'nde öğrenim gördüğü, bu yıl bir üniversitede tıp fakültesini kazandığı belirtilerek, saldırı kınandı.
BAKAN SÜLEYMAN SOYLU BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Hatay'da dün kimliği açıklanmayan kişilerce bıçaklanarak öldürülen Faris Muhammed Al-Ali'nin Narlıca Mahallesi'nde yaşayan annesini ve kardeşlerini ziyaret etti. Yıldırım, aileye başsağlığı diledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Yıldırım'ı cep telefonuyla arayarak Faris'in kardeşi Hassun Al-Ali ve ailesine başsağlığı diledi.
CİNAYETTEN 1 HAFTA ÖNCE TARTIŞMA ÇIKMIŞ
İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım daha sonra olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Faris Muhammed Al-Ali'nin Yabancı Öğrenci Sınavları'nda (YÖS) tam puan alarak Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığını kaydeden Yıldırım, şunları söyledi:
"Fabrikada çalışırken ufak bir tartışma olmuş, o tartışma sırasında vuran çocuğun annesine biraz eli değmiş sonra 'Sen benim annem gibisin' demiş, özür dilemiş. Çünkü şehit çocukları, yetim çocuklar anneye önem verirler. Fakat aradan 1 hafta, 10 gün geçiyor. 5 kişi önünü kesiyor, 2'si kollarından tutmuş önce dövmüş sonra bıçaklamışlar. Bu çocukların kafasına bu kini, bu kin tohumlarını kim serpti? Koca koca adamlar ırkçı söylemleri yaygınlaştırdılar. Bir yetim çocuğumuza bu kadar emek verdik, bunlar Türkiye'de yetişti, bunlar Türkiye'yi biliyorlar. Tıp fakültesine kadar geldiler ve şimdi o şiddet söylemleri yüzünden, bu lüzumsuz mafya dizileri yüzünden bu çocuğumuz aramızdan ayrıldı. Yarım milyona yakın çocuk şu anda Türkiye'de korkudan okullara gidemiyor bu ırkçı söylemler yüzünden. Herkes başını ellerinin arasına alsın düşünsün. Nelere sebep olduk? Bu bıçağı kullanan kadar bu bıçağın kullanılmasına sebep olanlar da eli kanlıdır. Hepsini lanetliyorum. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz ve bu arada bu kin ve nefret söylemini yaygınlaştıran kişiler kim olursa olsun, siyasi parti lideri, sivil toplum kuruluşu başkanı, hepsine sesleniyorum. Bu söylemler yüzünden çocuklar ölüyor, çocuklar okula gidemiyor ve sonuçta hepimiz kaybediyoruz." dedi.
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