Kız kardeşlere otobüste iğrenç saldırı! Tacizciye 11 yıl 9 aya kadar hapis talebi

Kahramanmaraş'ta yaşanan olay, 18 Temmuz 2021'de kent merkezinde meydana geldi. 29 yaşındaki Adem A. ile Aydın A., iddiaya göre, özel halk otobüsünde önlerindeki koltukta oturan 27 yaşındaki Şeyma Bozkurt ile 25 yaşındaki kardeşi Büşra Pak'a sözlü tacizde bulundu. 2 kardeş tepki gösterince, şüpheliler hakaret etti. Şeyma Bozkurt, yaşananları cep telefonu ile kaydetmeye başladı. Bu sırada Adem A., 2 kardeşe saldırarak, telefonu almak istedi. Çıkan arbede, şoför ve diğer yolcuların müdahalesi ile sona erdi. 2 şüpheli, ihbarla gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden tutuklanan Adem A. bir süre sonra tahliye edildi.