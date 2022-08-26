Kız kardeşlere otobüste iğrenç saldırı! Tacizciye 11 yıl 9 aya kadar hapis talebi
Kahramanmaraş'ta bindiği özel halk otobüsünde iki kardeşe sözlü tacizde bulunup, saldırdığı iddiasıyla tutuklanıp, bir süre sonra serbest bırakılan Adem A. hakkında 'cinsel taciz', 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından 11 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.
Kahramanmaraş'ta yaşanan olay, 18 Temmuz 2021'de kent merkezinde meydana geldi. 29 yaşındaki Adem A. ile Aydın A., iddiaya göre, özel halk otobüsünde önlerindeki koltukta oturan 27 yaşındaki Şeyma Bozkurt ile 25 yaşındaki kardeşi Büşra Pak'a sözlü tacizde bulundu. 2 kardeş tepki gösterince, şüpheliler hakaret etti. Şeyma Bozkurt, yaşananları cep telefonu ile kaydetmeye başladı. Bu sırada Adem A., 2 kardeşe saldırarak, telefonu almak istedi. Çıkan arbede, şoför ve diğer yolcuların müdahalesi ile sona erdi. 2 şüpheli, ihbarla gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden tutuklanan Adem A. bir süre sonra tahliye edildi.
"ELİYLE ÇENEMİ TUTUP, GÖĞSÜMDEN İTEKLEDİ"
Olay ile ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda ifadesi alınan Şeyma Bozkurt, Adem A.'nın kendisine ve kardeşine hakaret ettiğini belirterek, "Hakaret edip, inleme sesi çıkardı. Daha sonra eliyle çenemi tutup, göğsümden itekledi" dedi.
Büşra Pak da ablası ile aynı ifadeyi verdi. 3 görgü tanığı ise Adem A.'nın kız kardeşlere hakaret ve küfrettiğini, inleme sesi çıkardığını ve 'Bekleyin, göreceksiniz' diyerek tehdit ettiğini söyledi.
İNLEME SESİ 'CİNSEL TACİZ' SAYILDI
Soruşturmayı tamamlayan savcı, tutuksuz sanık Adem A.'nın inleme şeklinde sesler çıkarıp, kardeşlere cinsel amaçla taciz ettiğini, tehdit ve hakarette bulunduğunu belirterek, 'cinsel taciz', 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından toplam 11 yıl 9 ay hapis cezası istedi. Hazırlanan iddianame, 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Sanık Adem A., önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
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