Devrilen kamyondan kurtulmak için atladı! Altında kaldı
YAŞAM İHA
Kocaeli İzmit’te bir inşaat alanında kamyon şoförü geri manevra yaparken devrildi. Devrileceğini farkeden kamyon şoförünün araçtan atladığı ortaya çıktı. Yaralanan şoför, inşaatta çalışan diğer işçilerin yardımı ile kurtarıldı.
Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sepetçi Mahallesi'nde yapılmakta olan TOKİ Evleri şantiyesinde gerçekleşti.
KAMYONUN ALTINDA KALDI
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Musa S., çevredekilerin yardımıyla kamyonun altından çıkarıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ardından adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
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