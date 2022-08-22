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Devrilen kamyondan kurtulmak için atladı! Altında kaldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.08.2022 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022
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Devrilen kamyondan kurtulmak için atladı! Altında kaldı

Kocaeli İzmit’te bir inşaat alanında kamyon şoförü geri manevra yaparken devrildi. Devrileceğini farkeden kamyon şoförünün araçtan atladığı ortaya çıktı. Yaralanan şoför, inşaatta çalışan diğer işçilerin yardımı ile kurtarıldı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sepetçi Mahallesi'nde yapılmakta olan TOKİ Evleri şantiyesinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Musa S. hakimiyetindeki 48 TD 069 plakalı Mercedes marka kamyon sürücünün geri manevra yaptığı sırada hakimiyeti kaybetmesi sonucunda devrildi. Kamyon devrilirken hakimiyeti kaybettiğini farkeden şoför Musa S.'nin kamyondan kuma atladığı öğrenildi.

KAMYONUN ALTINDA KALDI

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Musa S., çevredekilerin yardımıyla kamyonun altından çıkarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ardından adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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