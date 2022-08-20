Turist gibi davranıp sahte dolarla 2 cep telefonu aldı

Bayi çalışanı işletme sahibine yaklaşık 40 bin lira değerinde iki cep telefonu sattığını ancak, ödemeyi dolarla aldığını belirtti. Cep telefonu bayisi Cafer Tosunasal dolarları banka hesabına yatırmak için ATM kullanınca, paranın sahte olduğu ortaya çıktı. ATM'den geri dönen dolarlarla polise ihbarda bulunan Tosunasal, dolandırıcının en kısa zamanda yakalanmasını istediğini söyledi.

BANKADA DOLARLARIN SAHTE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Tosunasal, "Aynı kişi önce şubemize gidiyor, sonra merkezimize geliyor. İki adet cep telefonu alıyor ancak, dolarla ödeme yapınca ben de hesabıma yatırmak üzere bankamatik üzerinden yatırmak istedim.