İstanbul’da dehşet anları! Engelli vatandaşı ezip kaçtı

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, geri manevra yapan otomobil sürücüsü, akülü engelli aracına çarpıyor. İki otomobil arasında sıkışan engelli Sebahattin ince yaralanıyor. Kaza yaptığını fark edip aracından inen sürücü kazaya baktıktan sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaşıyor. Polis, plakası tespit edilen ve olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.