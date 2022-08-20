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İstanbul’da dehşet anları! Engelli vatandaşı ezip kaçtı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 20.08.2022 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022
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İstanbul’da dehşet anları! Engelli vatandaşı ezip kaçtı

İstanbul’da sokak üzerinde geri manevra yapan otomobil sürücüsü akülü aracıyla ilerleyen engelli vatandaşı ezdi. İki otomobil arasında kalarak ağır yaralanan engelli Sebahattin İnce kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazaya sebep olan sürücü olay yerinden kaçarken, kaza anı ise güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşanan kaza, Sultan Selim Mahallesi'nde perşembe saat 16.00 sularında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, akülü tekerlekli sandalyesiyle sokaktan ilerleyen 50 yaşındaki Sebahattin İnce'ye hızla geri manevra yapan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil arasında kalan Sebahattin İnce yaralandı.

Sürücüsü önce aracından inerek kazaya baksa da daha sonra otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Kazayı gören vatandaşların koşarak yardım ettiği Sebahattin İnce, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İnce, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, geri manevra yapan otomobil sürücüsü, akülü engelli aracına çarpıyor. İki otomobil arasında sıkışan engelli Sebahattin ince yaralanıyor. Kaza yaptığını fark edip aracından inen sürücü kazaya baktıktan sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaşıyor. Polis, plakası tespit edilen ve olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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