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Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.08.2022 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
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Son dakika: Irak’ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü

Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası" denildi.

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