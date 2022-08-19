İstanbul’da park yeri tartışması kanlı bitti! Komşu komşusunu vurdu
İstanbul’da komşular arasında park yeri sebebiyle çıkan tartışma kanlı bitti. Yaşanan tartışma sonrası silahıyla geri dönen M.K., İ.G. ve oğlu T.G.'ye doğru ateş etti. Komşularını yaralayan M.K. tutuklandı.
İstanbul'un Bağcılar ilçesinin 100. Yıl Mahallesi'nde komşular arasında otopark anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan M.K. bir süre sonra tabancayla geri geldi. Komşuları İ.G. ve oğlu T.G.'ye doğru ateş eden M.K. ve yanındaki A.Y.B. kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.
Yaralanan baba ve oğlu sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra, hastaneye kaldırıldı. Baba ve oğlunun hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Polis saldırganın kimliğini belirlemek için güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Saldırgan komşu M.K. ve A.Y.B. gözaltına alındı. Olayda kullanılan silaha el konuldu. Yaşının küçük olduğu öğrenilen A.Y.B. serbest bırakılırken, M.K. 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
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