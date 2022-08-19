İstanbul’da park yeri tartışması kanlı bitti! Komşu komşusunu vurdu

İstanbul'un Bağcılar ilçesinin 100. Yıl Mahallesi'nde komşular arasında otopark anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan M.K. bir süre sonra tabancayla geri geldi. Komşuları İ.G. ve oğlu T.G.'ye doğru ateş eden M.K. ve yanındaki A.Y.B. kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.