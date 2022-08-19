Samsun’da feci olay! Drenaj kuyusu üç kardeşin sonu oldu
Samsun’da sulama göletinin vanasını açmak için indiği drenaj kuyusunda metan gazından zehirlenen 24 yaşındaki Enes Turan ile onu kurtarmak isteyen ağabeyleri Osman ve Sadi Turan hayatını kaybetti. Gazdan etkilenen 2 itfaiye eri ise hastanede tedavi altına alındı.
Samsun'da yaşanan korkunç olay dün akşam saatlerinde Vezirköprü ilçesi Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Enes Turan, sulama göletinin vanasını açmak için drenaj kuyusuna girdi.
KARDEŞELERİNDEN CEVAP ALAMAYINCA....
Kuyudan çıkmayan Enes'ten cevap alamayan ağabeyleri Osman ve Sadi Turan de kuyuya indi. Ancak kardeşler geri çıkmadı.
Bir süre sonra kuyunun yanına gelen yakınları, durumu fark edip itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, kuyuya indiklerinde Turan kardeşlerin cansız bedenleriyle karşılaştı.
Metan gazından zehirlendikleri belirlenen Enes, Osman ve Sadi kardeşlerin cenazeleri, ekiplerin çalışmasıyla kuyudan çıkarıldı.
Çalışmalar sırasında itfaiye erleri Adem Karaman ile Mustafa Ev de gazdan etkilendi. İki itfaiye eri, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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