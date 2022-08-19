Aydın’da sır perdesi aralandı! 3 haftadır kayıp adamın cesedine ulaşıldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde evinden motosikleti ile ayrılan ve bir daha geri dönmeyen evli ve 2 çocuk babası Edip Coşkun, 3 haftadır her yerde aranıyor. 60 yaşındaki talihsiz adamın bulunması için ailesi bastırdığı el ilanları ile sokak sokak Coşkun'u ararken, olay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 23 gündür haber alınamayan ve adeta sırra kadem basan yaşlı adam için başlatılan arama çalışmaları sonuç verdi. Kuyucak ilçesine bağlı Başaran ile Karapınar mahalleleri arasında bulunan bir kurutma kanalında Coşkun'un motosikleti ve ayakkabısının bulunmasının ardından çalışmalarını genişleten jandarma ekipleri, talihsiz adamın cansız bedenini kanal içerisinde buldu.