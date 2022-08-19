Aydın’da sır perdesi aralandı! 3 haftadır kayıp adamın cesedine ulaşıldı
Aydın’da 23 gün önce kaybolan 60 yaşındaki Edip Coşkun’un cansız bedeni kanal içerisinde bulunurken, talihsiz adamın 11 bin TL alacağını talep etmesi üzerine pompalı tüfekle öldürüldüğü ortaya çıktı.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde evinden motosikleti ile ayrılan ve bir daha geri dönmeyen evli ve 2 çocuk babası Edip Coşkun, 3 haftadır her yerde aranıyor. 60 yaşındaki talihsiz adamın bulunması için ailesi bastırdığı el ilanları ile sokak sokak Coşkun'u ararken, olay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 23 gündür haber alınamayan ve adeta sırra kadem basan yaşlı adam için başlatılan arama çalışmaları sonuç verdi. Kuyucak ilçesine bağlı Başaran ile Karapınar mahalleleri arasında bulunan bir kurutma kanalında Coşkun'un motosikleti ve ayakkabısının bulunmasının ardından çalışmalarını genişleten jandarma ekipleri, talihsiz adamın cansız bedenini kanal içerisinde buldu.
Her yerde babası Edip Coşkun'u arayan Nurşen Coşkun Kaşan'ın, babasının M.T.'den 11 bin TL alacağı olduğunu ve M.T.'nin borcunu ödediğini iddia ettiğini söylemesi üzerine M.T. gözaltına alındı. Yapılan çalışmaların ardından Coşkun'un 11 bin TL alacaklı olduğu M.T. tarafından pompalı tüfekle öldürüldüğü ortaya çıktı.
"SUÇUNU İTİRAF ETTİ"
Alınan bilgiye göre, soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri yaptığı çalışmalar neticesinde Coşkun'un cep telefonu sinyallerinin Karapınar Mahallesi'nde kesildiğini tespit etti. Olayla ilgili gözaltına alınan M.T. ise yapılan sorgulamada suçunu itiraf etti. Cesedi toprağa yarı gömülü vaziyette bulunan Coşkun'un 11 bin TL para için cinayete kurban gittiği öğrenildi.
"RAHAT UYU BABAM SENİ BULDUM"
El ilanı bastırıp haftalardır sokak sokak babasının izini süren Nurşen Coşkun Kaşan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Babam Edip Coşkun, canice hislerle güvenini kullanarak Karapınar muhtarının oğlu M.T. tarafından katledilmiştir. Bulunmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Rahat uyu babam seni buldum" notunu düştü.
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