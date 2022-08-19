İzmir’de balkondan giren damat katliam yaptı! Cinayetin sebebi ‘pes’ dedirtti

DAHA ÖNCE DE KARISINI BIÇAKLAMIŞ

Olayın ardından 3 çocuğundan 2'sini alarak bölgeden hızla kaçan ve bir süre sonra Buca ilçesinde yakalanan katil zanlısının yanında çocukları olmadığı öğrenilirken, zanlının daha önce Batman'da yaşarken eşi Berivan Uslu'yu bıçaklayarak yaraladığı ve şikayetçi olmaması için de darp ettiği ileri sürüldü.