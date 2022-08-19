İzmir’de balkondan giren damat katliam yaptı! Cinayetin sebebi ‘pes’ dedirtti
İzmir Karabağlar’da, kayınpederinin evine balkondan tırmanarak giren ve boşanma sürecinde olduğu eşi ile kayınpederini tabancayla ateş ederek katleden aynı suç aletiyle de iki baldızını yaralayan sanık karakolda ifade verdi. Cani damat ifadesinde, “Boşanma davası açtığı için öldürdüm” şeklinde konuştu. Sanık işlemlerinin akabinde adliyeye sevk edilirken, cenazeler de yapılan otopsinin ardından aile yakınlarına teslim edildi.
Olay, geçen gün sabah saat 07.30 sularında Gülyaka Mahallesi 3030 Sokak'ta bulunan bir evde yaşandı.
İddiaya göre, 4 katlı binanın 1'inci katındaki daireye balkondan tırmanarak çıkan Recep U., yanında getirdiği tabancayla boşanma aşamasındaki eşi Berivan Uslu (32), kayınpederi Şemsettin Çelik (61) ile 2 baldızına ateş etti.
Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Berivan Uslu ile Şemsettin Çelik'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralı durumdaki baldızlar Gülistan Ç., ile Şirvan Ç., sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi atlına alındı.
DAHA ÖNCE DE KARISINI BIÇAKLAMIŞ
Olayın ardından 3 çocuğundan 2'sini alarak bölgeden hızla kaçan ve bir süre sonra Buca ilçesinde yakalanan katil zanlısının yanında çocukları olmadığı öğrenilirken, zanlının daha önce Batman'da yaşarken eşi Berivan Uslu'yu bıçaklayarak yaraladığı ve şikayetçi olmaması için de darp ettiği ileri sürüldü.
KATLİAM SEBEBİNİ AÇIKLADI
Gözaltına alınarak emniyete götürülen katil damadın yaptığı katliama dair sorgusunda "Batman'dan İstanbul'a oradan da İzmir'e geldim ve boşanma davası açtığı için öldürdüm" dediği öğrenilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan Recep U., adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, dün akşam saatlerinde otopsi işlemleri tamamlanan cenazelerin aileye teslim edildiği ve baba-kızın götürüldükleri memleketleri Batman'da defnedilecekleri belirtildi.
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