Çocuğunu kaçırdığı iddia edilmişti! Anneden şoke eden sözler

"SOSYAL HİZMETLERİN ALMASI GEREKEN ÇOCUK DÖNÜŞ YOLUNDA HER NE OLDUYSA BABAYA VERİLDİ"

Annenin avukatı olan Neslihan Çan Türkmen, uzun zamandır bir hukuk mücadelesi içinde olduklarını belirterek, "Başta çocuk olmak üzere de annesi de bu mücadelenin mağdurlarıdır. Tabi ki çocuğun mağduriyeti akıl almaz boyuttadır. Bu sürecin başlangıcında yabancı babanın bazı alkol problemleri olduğu için ve alkol bağımlılığı tedavisini yarıda bıraktığı için kafasında bazı hikâyeler uydurmasıyla anneye ve annenin bir arkadaşına çocuğun istismar edildiği iddiasında bulunmasıyla bir süreç başladı 2020 yılında. Bu sürecin başlamasıyla birlikte müvekkilim aklanmış ve hakkında verilen takipsizlik kararı kesinleşmiş olsa da aile mahkemesi tedbiren velayeti babaya vermiş oldu. Aradan geçen süreçte Adalet Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle birlikte Alanya'ya kurulan çocuk teslim merkezlerinin aktif hale gelmesiyle biz çocuğu düzenli olarak görmeye başladık. Çocukla yapılan son görüşmede, çocuk babasının arkadaşı tarafından cinsel istismarda bulunulduğunu belirtmiştir. Müvekkilimde bundan şüphelenerek doğrudan Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunmuştur. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı çocuğu Antalya'ya sevk etmiş ve Çocuk İzlem Merkezinde çocuğun ifadesinin uzmanlar eşliğinde alınmasını istemiştir. Şayet babası veya babasının bir arkadaşı tarafından bir istismar şüphesi varsa Sosyal Hizmetlere çocuğun gönderilmesiyle ilgili talimat vermiştir. Biz çocuğu götürdük ve ifadesi alındı. Şu anda burada söyleyemeyeceğim çok ciddi istismar iddiaları olduğu ortaya çıkmıştır. Bu iddialar neticesinde Sosyal Hizmetlere alınması ve orada gözetim altında tutulması gereken çocuk her nasıl olduysa dönüş yolunda babaya teslim edildi" ifadelerini kullandı.